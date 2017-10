Basquete de Joinville busca reação na série semifinal do Campeonato Catarinense

Toque de Letra 20/10/2017 | 21h28 Atualizada em

A derrota surpreendente na noite de quarta-feira mexeu com os ânimos do basquete de Joinville. Neste sábado, às 15 horas, no ginásio da Embraco, a equipe garante estar mais preparada para reagir diante do Blumenau, no segundo jogo das semifinais do Campeonato Catarinense masculino adulto.

A vitória também é fundamental para adiar a definição da série, disputada em melhor de três partidas. Se ganharem, os joinvilenses forçarão a realização de um terceiro confronto na manhã de domingo, às 10h30, no Centreventos Cau Hansen.

A equipe de George Salles conta com os principais jogadores para este confronto. Reforços trazidos para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB), como Lucas Colimério e o pivô Tiagão, estarão em quadra.

Quem não pode atuar é o armador norte-americano Stocks, contratado junto ao Blumenau. Em razão do término do prazo de inscrições, o atleta não estará à disposição de George Salles.

O vencedor da série entre Joinville e Blumenau irá enfrentar o Brusque, primeiro finalista confirmado na noite de sexta-feira.

No primeiro confronto, em Joaçaba, o Brusque bateu os donos da casa por 78 a 63. Na noite desta sexta-feira, Brusque e Joaçaba voltaram a se enfrentar em Brusque e novamente o Brusque venceu por 89 a 76.

O duelo entre Joinville e Blumenau terá transmissão ao vivo pelo Facebook do jornal “A Notícia”. As páginas do Facebook do “Diário Catarinense” e do “Santa” também transmitem o jogo.