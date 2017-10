Basquete de Joinville apresenta equipe e novos uniformes para a disputa do NBB

Esporte 27/10/2017 | 11h47 Atualizada em

O basquete de Joinville apresentou na manhã desta sexta-feira o seu grupo de jogadores e os novos uniformes para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). O evento aconteceu no GNC Cinemas do Shopping Muelller e contou com a presença de diretores da equipe, autoridades, patrocinadores e imprensa.



No elenco, as novidades são os pivôs Lucas Colimerio e Tiagão e os norte-americanos Stocks e Que Johnson. O último não esteve presente porque ainda depende de regularização de sua contratação.



Os demais atletas são os mesmos que participaram do vice-campeonato da Liga Ouro - Jefferson Socas, Zezão, Maxwell, Jordan, Felipe Vezaro, Lucas Vezaro e André Bambu.



Nos uniformes, as cores destacadas são o preto, branco e o vermelho. O uniforme número um é o branco. O reserva é o preto e ainda há o alternativo, o terceiro, em vermelho. As peças serão utilizadas na estreia no NBB, no dia 15 de novembro, no Centreventos, diante do Franca.



Antes, a equipe disputa os Jogos Abertos de Santa Catarina, no próximo mês, em Lages, e o último amistoso, que ocorrerá na tarde desta sexta-feira, às 17 horas, contra o Campo Mourão, um dos participantes do NBB. Na noite de quinta-feira, no primeiro amistoso entre catarinenses e paranaenses, o Joinville perdeu para o Campo Mourão por 81 a 73.