Barcelona e Olympiacos empatam sem gols na Liga dos Campeões

Atenas 31/10/2017 | 19h47

Enfrentando retranca e forte pressão da torcida grega, o Barcelona não conseguiu mais do que um empate sem gols na visita ao Olympiacos, nesta terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

Os catalães chegaram aos 10 pontos na liderança do grupo D, mas perderam os 100% de aproveitamento na competição e a chance de classificação antecipada às oitavas de final. Os gregos amargam a lanterna da chave com apenas um ponto.

No outro jogo do grupo, Juventus (2º, 7 pontos) e Sporting (3º, 4 pontos) empataram em 1 a 1 em Lisboa. O brasileiro Bruno Cesar abriu o placar para os donos da casa, aos 20 minutos do primeiro tempo, mas o argentino Gonzalo Higuaín empatou aos 34 da segunda etapa.

Antes da bola rolar, o técnico Ernesto Valverde foi homenageado pelo Olympiacos ao receber uma coroa de louros dourada. O comandante do Barça treinou durante três anos o time grego e fez sua primeira visita como adversário ao estádio onde conquistou três ligas e duas copas da Grécia.

O Barcelona volta a campo no dia 22 de novembro contra a Juventus, pela quinta rodada. Depois de vencerem por 3 a 0 em casa no primeiro confronto, os catalães vão jogar pela disputa da primeira colocação do grupo. Já o Olympiacos enfrenta o Sporting fora de casa.

* AFP