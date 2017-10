Barça quer se manter no topo da Liga, Real tenta cortar distância

Madri 20/10/2017 | 14h42

O Barcelona, líder isolado do Campeonato Espanhol, quer se manter longe dos rivais com uma vitória sobre o lanterninha Málaga, enquanto o Real Madrid (3º) recebe o Eibar (16º) no Santiago Bernabéu, onde nesta temporada está encontrando algumas dificuldades.

O Barcelona recebe no sábado no Camp Nou um Málaga que precisa de pontos para tentar de sair do último lugar na tabela.

O Barça, que segue invicto na Liga Espanhola, buscará voltar a vencer, depois de empatar no último fim de semana com o Atlético de Madrid (1-1).

O clube tentará passar uma boa imagem horas depois de sua diretoria passar por uma sabatina diante da Assembleia Geral de Sócios, que deverá aprovar a atual gestão.

O Barça se viu forçado a tomar uma posição a favor do direito de decidir dos catalães, em meio às tensões entre o governo regional independentista e o poder executivo de Madri.

- 'A bandeira do Barça' -

A postura não agradou nem os independentistas, que acusa uma falta de convicção, nem seus torcedores fora da Catalunha, que preferiam ver o clube mais afastado da política.

"Represento um monte de gente com muitas opiniões pessoais, a única coisa que me interessa é que meus torcedores estejam felizes, os que defendem a bandeira do Barça", afirmou na quarta-feira o técnico do clube, Ernesto Valverde.

Mas, apesar de todos os problemas extracampo, o valor recorde de arrecadação no ano (897 milhões de euros) e o fato da equipe estar na liderança da Liga Espanhola e de seu grupo na Champions devem garantir uma Assembleia tranquila.

O Real Madrid recebe no domingo o Eibar em casa, que nesta temporada não tem sido a fortaleza que costuma ser.

Os comandados de Zinedine Zidane só venceram três das sete partidas oficiais disputadas no Santiago Bernabéu nesta temporada e vem de um empate em 1 a 1 com o Tottenham pela Champions, na terça-feira.

"É um problema, está claro, temos que ganhar todos os jogos", declarou Marcelo.

O Real é o terceiro colocado com 17 pontos, a cinco de distância do Barça, e precisa da vitória para tentar uma aproximação.

Para o duelo de domingo contra o Eibar, Zidane não poderá contar com o goleiro costarriquenho Keylor Navas, que sofreu uma lesão na coxa.

- Valencia empolga -

O Real Madrid poderia, de momento, assumir o segundo lugar do campeonato caso vença e o Valencia for derrotado pelo Sevilla.

O Valencia viu uma mudança radical na equipe em relação à última temporada, quando chegou a brigar contra o rebaixamento.

Sob o comando de Marcelino Garcia Toral, o Valencia segue sem saber o que é derrota na Liga.

"Vamos seguir por este caminho", declarou o técnico no último domingo, garantindo que "a ambição, a esperança e a capacidade de trabalho destes jogadores nos deixam otimistas".

Do outro lado do campo estará o Sevilla, que precisa reencontrar o caminho das vitórias.

No último sábado, o clube andaluz caiu da segunda para o quinto lugar ao ser derrotado pelo Athletic Bilbao (1-0) e, na terça-feira, sofreu uma dura goleada diante do Spartak de Moscou, pela Champions.

O Atlético de Madrid, quarto colocado, visitará no domingo o Celta (10º), também de olho em voltar a ficar entre os três primeiros colocados.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

(09h00) Levante - Getafe

(12h15) Betis - Alavés

(14h30) Valencia - Sevilla

(16h45) Barcelona - Málaga

- Domingo:

(08h00) Villarreal - Las Palmas

(12h15) Celta Vigo - Atlético de Madrid

(14h30) Leganés - Athletic Bilbao

(16h45) Real Madrid - Eibar

- Segunda-feira:

(16h00) Real Sociedad - Espanyol

(17h00) Deportivo La Coruña - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 22 8 7 1 0 24 3 21

2. Valencia 18 8 5 3 0 21 10 11

3. Real Madrid 17 8 5 2 1 15 7 8

4. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 13 5 8

5. Sevilla 16 8 5 1 2 9 4 5

6. Leganés 14 8 4 2 2 7 3 4

7. Real Sociedad 13 8 4 1 3 19 17 2

8. Villarreal 13 8 4 1 3 11 10 1

9. Betis 13 8 4 1 3 17 17 0

10. Celta Vigo 11 8 3 2 3 18 13 5

11. Athletic Bilbao 11 8 3 2 3 10 9 1

12. Levante 10 8 2 4 2 8 10 -2

13. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

14. Getafe 8 8 2 2 4 10 9 1

15. Deportivo La Coruña 8 8 2 2 4 9 16 -7

16. Eibar 7 8 2 1 5 3 17 -14

17. Girona 6 8 1 3 4 7 13 -6

18. Las Palmas 6 8 2 0 6 7 18 -11

19. Alavés 3 8 1 0 7 3 12 -9

20. Málaga 1 8 0 1 7 4 18 -14

* AFP