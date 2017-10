Atlético arranca importante vitória sobre Celta em Vigo

Madri 22/10/2017 | 14h57

Um único gol do francês Kevin Gameiro no primeiro tempo (28 min) permitiu ao Atlético de Madrid somar três pontos com uma vitória por 1 a 0 sobre o Celta em Vigo, um resultado que vale ao time de Diego Simeone o 3º lugar provisório da Liga.

Após dois empates consecutivos no Campeonato Espanhol, diante de Leganés e Barcelona, o Atlético precisava ganhar do Celta (10º) para afastar as nuvens negras da crise que se aproximavam, após os resultados ruins na Liga dos Campeões (um ponto em três jogos).

O duelo entre Atlético e Celta foi decidido por Gameiro, que aproveitou uma sobre de bola dentro da área galega após cobrança de escanteio.

Com o resultado, o Atlético aparece na terceira colocação com 19 pontos, a 6 do líder Barcelona e a dois do vice-líder Valencia.

O Real Madrid, com 17 pontos, poderá recuperar seu lugar no pódio em caso de vitória neste domingo sobre o Eibar, no estádio Santiago Bernabéu.

Atrás do Real na tabela, com 16 pontos, estão Villarreal, Betis e Sevilla.

O Villarreal abriu a rodada deste domingo goleando por 4 a 0 o Las Palmas (18º), com gols do congolês Cedric Bakambu (48), de Mario Gaspar (65), de Ximo Navarro contra (67) e do italiano Nicola Sansone (90+3).

Resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Levante - Getafe 1 - 1

Betis - Alavés 2 - 0

Valencia - Sevilla 4 - 0

Barcelona - Málaga 2 - 0

- Domingo:

Villarreal - Las Palmas 4 - 0

Celta Vigo - Atlético de Madrid 0 - 1

Leganés - Athletic Bilbao

(16h45) Real Madrid - Eibar

- Segunda-feira:

(16h00) Real Sociedad - Espanyol

(17h00) Deportivo La Coruña - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 9 8 1 0 26 3 23

2. Valencia 21 9 6 3 0 25 10 15

3. Atlético de Madrid 19 9 5 4 0 14 5 9

4. Real Madrid 17 8 5 2 1 15 7 8

5. Villarreal 16 9 5 1 3 15 10 5

6. Betis 16 9 5 1 3 19 17 2

7. Sevilla 16 9 5 1 3 9 8 1

8. Leganés 14 8 4 2 2 7 3 4

9. Real Sociedad 13 8 4 1 3 19 17 2

10. Celta Vigo 11 9 3 2 4 18 14 4

11. Athletic Bilbao 11 8 3 2 3 10 9 1

12. Levante 11 9 2 5 2 9 11 -2

13. Getafe 9 9 2 3 4 11 10 1

14. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

15. Deportivo La Coruña 8 8 2 2 4 9 16 -7

16. Eibar 7 8 2 1 5 3 17 -14

17. Girona 6 8 1 3 4 7 13 -6

18. Las Palmas 6 9 2 0 7 7 22 -15

19. Alavés 3 9 1 0 8 3 14 -11

20. Málaga 1 9 0 1 8 4 20 -16

./bds/mcd/am

* AFP