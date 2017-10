As 32 seleções da Copa de 2018 dividirão US$ 400 milhões

Calcuta 27/10/2017 | 09h22

As 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo da Rússia-2018 dividirão 400 milhões de dólares, um aumento de 12% na comparação com a edição do Brasil-2014, anunciou a Fifa após uma reunião de seu conselho em Calcutá.

No Brasil, o valor da premiação foi de 358 milhões de dólares, sendo 35 para o campeão (Alemanha), 25 para o vice (Argentina), 22 para o terceiro (Holanda) e 20 para o quarto (Brasil).

Na edição de 2018, as seleções eliminadas na fase de grupos devem receberam oito milhões de dólares. As equipes derrotadas nas oitavas de final levarão US$ 9 milhões.

A Fifa anunciou ainda que pagará, para os custos de preparação, 1,5 milhão de dólares por nação.

A entidade também anunciou a criação de uma fundação no primeiro trimestre de 2018, com o objetivo de desenvolver as atividades na área social.

* AFP