Arsenal e Milan não encantam, mas seguem líderes na Liga Europa

Paris 19/10/2017 | 20h19

O Arsenal, vencedor do Estrela Vermelha em Belgrado (1-0), e o Milan, pouco criativo diante do AEK de Atenas (0-0), não conseguiram brilhar, mas seguem na liderança de seus respectivos grupos na Liga Europa, após a disputada da 3ª rodada, nesta quinta-feira.

Quatro dias após a dura derrota no clássico de Milão contra a Inter (3-2), o ambicioso Milan ainda não conseguiu mostrar um futebol à altura dos investimentos. Contra os gregos, precisou se contentar com um ponto somado, o que permite pelo menos se manter na liderança do grupo D.

Do lado inglês, o técnico Arsène Wenger, que optou por poupar boa parte de seus titulares, como Alexis Sanchez e Mesut Ozil, precisa agradecer pela vitória o atacante Olivier Giroud, autor do gol do jogo em uma bela meia-bicicleta.

Os três pontos arrancados nos minutos finais consolidam a liderança do Arsenal, com três vitórias em três jogos, no grupo H. Uma vitória na próxima rodada já valerá a vaga na próxima fase da Liga Europa.

Antes do clássico do Campeonato Francês contra o Paris Saint-Germain, no domingo, o Olympique de Marselha arrancou boa vitória de virada sobre o Vitória Guimarães (2-1), enquanto o Nice foi derrotado pela Lazio (3-1).

Em outra partida de destaque da rodada da Liga Europa, o Everton se recuperou na competição com uma importante vitória sobre o Lyon (2-1).

O destaque individual da rodada foi o brasileiro William José, autor de 4 gols na vitória por 6 a 0 da Real Sociedad sobre o Skopje da Macedônia. O clube espanhol, com 6 pontos, segue atrás no grupo L do líder Zenit, que venceu por 3 a 0 o Rosenborg e manteve os 100% de aproveitamento.

* AFP