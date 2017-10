"Adoro este momento", diz Simeone antes de duelo contra Qarabag

Madri 30/10/2017 | 19h17

O técnico argentino Diego Simeone declarou nesta segunda-feira que está ansioso para o embate entre Atlético de Madri e Qarabag, nesta terça, pela Liga dos Campeões.

"Adoro este momento, me sinto melhor do que em outros momentos. Confio nos meus jogadores e estou tranquilo. Se seguirmos competindo, sobretudo como no último jogo, virão coisas melhores", declarou Cholo. O Colchoneros somam dois empates e uma derrota nos três jogos da Champions até aqui.

"Não começamos a Liga dos Campeões da melhor maneira, sob o viés de resultados. O jogo contra o Qarabag foi o mais fraco, mas contra o Chelsea fizemos um bom jogo e eles também. Contra a Roma merecíamos ganhar. Estamos em um momento de expectativa que para mim é fantástico, podemos ver a força do time e a rebeldia de um grupo que vem lutando há anos para estar entre os melhores", acrescentou Simeone.

Surpreendido pelo Qarabag (0-0) há duas semanas, o Atlético está a três pontos da Roma e a cinco do Chelsea.

"O sucesso que o time teve em outras competições nos colocou na situação de que qualquer resultado que não seja de excelência possa gerar críticas. Temos que conviver com isso se quisermos crescer. Prefiro isso do que viver no anonimato ou estagnado em situação que não seja nada", explicou Simeone.

* AFP