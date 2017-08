Basquete de Joinville tem nova patrocinadora

Esporte 08/08/2017 | 10h16 Atualizada em

O basquete de Joinville confirmou o acerto com uma nova patrocinadora para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). A Ademilar será a nova apoiadora do time. O contrato será assinado hoje e ajuda no objetivo de buscar recursos para montar um time competitivo. A direção calcula que foram arrecadados quase 70% dos R$ 2,5 milhões necessários para formar um time capaz de brigar em boas condições no NBB.



Além desta confirmação, a direção acertou a renovação de contrato de três atletas: os pivôs Zé Gerônimo e André Bambu e o ala/pivô Jordan. Hoje, haverá conversas com os armadores Jefferson Socas e Lucas Vezaro e o ala Felipe Vezaro. Destes, Felipe é quem tem a renovação mais complicada e com boas chances de não permanecer no time.



A direção do basquete de Joinville também aguarda a confirmação oficial por parte da Liga Nacional de Basquete em relação às certificações financeiras. O retorno aos joinvilenses deverá acontecer na próxima semana, após a reunião do conselho da Liga, marcada para quinta-feira.



