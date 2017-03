Joinville vence o Brusque na Liga Ouro 2017

Liga Ouro de Basquete 29/03/2017 | 09h34

Em mais uma partida com muito equilíbrio – como tem sido os jogos na Liga Ouro 2017 -, a equipe da Associação dos Amigos do Basquete de Joinville (AABJ) derrotou Brusque por 61 a 56 (35 a 26). A partida foi disputada na noite de terça-feira (28), no Centreventos Cau Hansen.



Com a vitória – a terceira em quatro jogos – a AABJ assumiu o segundo lugar na competição por aproveitamento.



O único jogador do Joinville que teve dois dígitos em pontuação foi o ala-pivô Maxwell, que anotou 16 pontos. Além dele, outros dois jogadores foram muito importantes para o triunfo da equipe. Um deles é o pivô André Bambu, que marcou nove pontos e pegou sete rebotes. O outro é o ala-armador Jefferson Socas, que somou oito pontos, cinco rebotes e três assistências.



Na quinta-feira, a equipe joinvilense viaja para Minas Gerais, onde cumprirá dois jogos diante do Contagem (terceiro colocado) na sexta-feira à noite e no domingo à tarde.

O próximo jogo em casa da AABJ será no dia 8 de abril, um sábado, diante do Santos do Amapá, a partir das 18 horas.

Próximos jogos

Sexta-feira (31/3)

Botafogo x Brusque - 19h30 - Ginásio Oscar Zelaya.

Contagem Towers x Joinville 20h - Ginásio Olympico Club

Domingo (02/04)

Contagem Towers x Joinville 14h - Ginásio Olympico Club

Botafogo x Brusque - 10h30 - Ginásio Oscar Zelaya.