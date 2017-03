Joinville faz primeira partida em casa

O basquete de Joinville vai reencontrar o Centreventos Cau Hansen depois de um bom tempo. A equipe não jogava no local desde 2013, quando participou pela última vez do Novo Basquete Brasil (NBB). E o desafio desta noite é justamente para tentar voltar ao NBB.



A partir das 20 horas desta terça, a equipe de George Salles recebe o Santos-AP na primeira partida em casa pela Liga Ouro – torneio que serve de acesso para o NBB. Na semana passada, o Joinville estreou no campeonato fora de casa com vitória sobre o Blumenau por 77 a 75.



Agora, busca mais um triunfo para encostar nos líderes Contagem-MG e Botafogo-RJ, que mantêm 100% de aproveitamento após duas rodadas disputadas.



Para a partida, o técnico George Salles deve começar utilizando a formação com Jeferson Socas, Batata, Maxwell, Jordan e o experiente André Bambu.



O adversário disputou três partidas e, até o momento, sofreu três derrotas – duas para o Botafogo e uma para o Blumenau, no fim de semana.



A direção do basquete de Joinville espera um bom público. Os ingressos estarão à venda nas bilheterias do Cau Hansen a partir das 18 horas. Os valores são de R$ 12 e R$ 6 (meia) para a arquibancada e R$ 30 e R$ 150 (meia) no piso da quadra.