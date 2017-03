Joinville busca primeira vitória em casa

Terceiro colocado da Liga Ouro, o basquete de Joinville volta à quadra nesta terça, a partir das 20 horas, no Centreventos Cau Hansen, diante do Brusque, último colocado da competição.

A equipe do técnico George Salles busca a terceira vitória no campeonato. Por enquanto, foram dois triunfos, os dois fora de casa – diante do Blumenau. Na única ocasião na qual atuou como mandante, os joinvilenses acabaram derrotados pelo Santos-AP, há duas semanas.

Apesar da má campanha do rival catarinense — em quatro jogos, o Brusque contabiliza quatro derrotas —, o treinador joinvilense espera um duelo complicado.

— Eles têm jogadores experientes e que podem dificultar bastante — afirmou.

O trunfo, segundo ele, pode ser a torcida. Na última partida, mais de 800 torcedores prestigiaram os joinvilenses. O time espera novamente casa cheia para chegar a mais um triunfo, o primeiro no Centreventos.

— A torcida será fator decisivo, será o nosso sexto jogador — concluiu o treinador.