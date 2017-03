Joinville busca a reação em Blumenau

O basquete de Joinville volta à quadra pela Liga Ouro na noite desta terça. Após a derrota da semana passada, diante do Santos-AP, na estreia em casa, a equipe de George Salles vai buscar a recuperação em Blumenau, justamente diante do adversário que venceu na primeira rodada.

Há duas semanas, os joinvilenses passaram pelo rival com placar apertado de 77 a 75. Uma nova vitória contra os blumenauenses coloca a equipe na terceira colocação do campeonato, posição ocupada hoje justamente pelo Blumenau.

Apesar da lembrança recente, George Salles acredita numa partida completamente diferente a partir das 20 horas desta terça.

— Será um jogo totalmente novo. Blumenau terá a estreia de dois jogadores americanos e não sabemos como eles vão atuar — observa o treinador.

No Joinville, a novidade pode ser a estreia do pivô Zezão, de 2,09m, que já atuou em Joinville e que estava no basquetebol da Argentina.

A Liga Ouro terá 20 rodadas na primeira fase. No momento, Botafogo-RJ e Contagem-MG dividem a liderança da disputa. Em quatro jogos, tanto os cariocas quanto os mineiros venceram três e perderam apenas uma vez.

Logo depois, aparecem, pela ordem, Blumenau, Joinville, Santos-AP e Brusque.