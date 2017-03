Figueirense pressionado diante do JEC

História 18/03/2017 | 10h20

A necessidade de vitória do Figueirense no duelo deste sábado, às 16 horas, pode dar uma boa oportunidade ao JEC. O Alvinegro está pressionado pela derrota na semana passada, contra o Brusque. O Tricolor, por outro lado, vem embalado pela conquista da vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O que pode pesar no clássico é a questão física.

No Figueirense, os jogadores estão descansados porque não atuam desde o fim de semana passado. O JEC, em compensação, viajou até o Tocantins e só retornou no fim da tarde de quinta-feira.

Por este motivo, o técnico Fabinho Santos faz tanto mistério na escalação que levará a campo – veja detalhes na página 26.

De qualquer maneira, o Joinville não irá competir menos, mesmo que vá a campo com jogadores que não são titulares absolutos.

E precisa estar atento justamente a esta pressão que preocupa os alvinegros. Se conseguir uma vitória, o JEC dá um grande passo para escapar do rebaixamento com tranquilidade no returno.



20 nomes



O técnico Fabinho Santos vai levar 20 jogadores para a partida contra o Figueirense, neste sábado, pela segunda rodada do returno do Catarinense. Houve quatro mudanças em relação ao grupo da partida de quarta, contra o Gurupi.



A única saída foi a do meia Aldair, que teve uma lesão no tornozelo no treino desta sexta-feira e acabou vetado pelo departamento médico. Em compensação, estão de volta o zagueiro Max, suspenso na quarta-feira, o volante Luiz Meneses e o meia Juninho.