Craque do futebol brasileiro lança livro em Joinville nesta sexta-feira

História 16/03/2017 | 09h44

Na próxima sexta-feira, na Livrarias Curitiba do Shopping Mueller, em Joinville, o ídolo do Atlético-MG, José Reinaldo de Lima, o Reinaldo, estará na cidade para lançar o livro Punho Cerrado, a História do Rei. A sessão de autógrafos começa às 19h30. A obra que será lançada se chama Punho Serrado, a Historia do Rei.

A Galoville, torcida do Atlético-MG na cidade, irá fazer a recepção do ídolo em Joinville. ele chega no voo das 13h25 desta sexta.

No sábado, dia 18, Reinaldo participa de uma partida amistosa contra o Masters do JEC, time do ídolo do JEC, Nardela. A partida ocorre às 10 horas na Arena Opa Bier. Após o jogo será servido almoço típico mineiro. Ingressos com o pessoal do Galoville.

O jogador Reinaldo é considerado o maior ídolo da história do clube mineiro. O atleta atuou também na Seleção Brasileira,da qual vestiu a camisa por 37 vezes e marcou 14 gols e disputou a copa do mundo de 1978 na Argentina.