Conselho do JEC pode ter reunião no fim do mês

História 17/03/2017 | 09h32

O conselho deliberativo do Joinville aguarda apenas a avaliação do conselho fiscal sobre as contas que a direção tricolor para marcar a nova reunião ordinária. A ideia é ter este parecer sobre os números financeiros da gestão do JEC até hoje. Neste caso, seria possível o conselho se reunir no fim deste mês – no dia 27, 28 ou 29.

Caso não seja possível se reunir nestas datas, a direção do conselho avaliará duas hipóteses: começo de abril ou o intervalo entre os jogos do JEC na Copa do Brasil – provavelmente na semana de 10 a 15 do próximo mês.

Esta reunião é uma das mais aguardadas pelos conselheiros em razão do adiamento do encontro extraordinário, na semana passada, e pela crise política recente que vive o Joinville.





