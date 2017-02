Com força máxima, Atlético-PR encara Deportivo Capiatá no Paraguai

Em desvantagem 21/02/2017 | 15h44 Atualizada em





O Atlético Paranaense entrará em campo contra o pequeno Deportivo Capiatá no Paraguai, nesta quarta-feira, com força máxima. Precisa de uma vitória simples para obter a vaga na fase de grupos da competição.

Na partida de ida, em Curitiba, o Furacão acabou surpreendido pelo Capiatá, que foi para cima em busca de um bom resultado e garantiu um empate em 3 a 3, um resultado que mantém o confronto totalmente aberto, mas com ligeira vantagem paraguaia.

Para se classificar, o Atlético Paranaense precisará vencer a partida ou empatar por mais de três gols. Se os dois clubes repetirem o placar da ida, decidirão a vaga nos pênaltis.

O vencedor do confronto não terá vida fácil na próxima fase, já que ocupará a última vaga do grupo 4, o chamado "grupo da morte" da Libertadores, no qual já esperam o San Lorenzo, da Argentina, o Universidad Católica, do Chile, e o Flamengo.

Nesta quarta-feira, o técnico Paulo Autuori poderá contar com todo o grupo. O meia Carlos Alberto, que ficou de fora da partida de ida, estará à disposição e nenhum outro jogador está machucado ou suspenso.

Comandado pelo técnico Diego Gavilán, ex-jogador com experiência no Brasil, onde atuou no Internacional, Grêmio, Flamengo e Portuguesa, o Capiatá deverá escalar praticamente a mesma equipe que buscou o ótimo empate em 3 a 3 na ida, em Curitiba.

Expulso na ida, o zagueiro Jorge Paredes deverá dar lugar ao volante Cristian Martínez, enquanto Néstor González e Ramón Ortigoza formarão a dupla de zaga.