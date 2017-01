Joinville Gladiators fará seleção de atletas no próximo domingo

Futebol Americano 16/01/2017 | 09h33

O Joinville Gladiators abre inscrições para mais um tryout (seletiva de novos atletas) - categorias masculina e feminina. Quem gosta de esportes, de futebol americano e tem mais de 16 anos pode participar. A seletiva acontecerá no dia 22 (domingo), em dois horários.



A seletiva feminina acontecerá pela manhã, às 10 horas, e a masculina será realizada à tarde, às 14h30. Os dois tryouts acontecem no Grêmio da Whirlpool, no bairro Costa e Silva.



As inscrições custam R$ 5 para os homens. Para as mulheres, é gratuita. Os atletas devem usar roupa leve para prática esportiva e chuteira. É interessante levar um tênis, pois em caso de chuva, o tryout acontecerá em quadra sintética ou coberta. O atleta passará por um teste físico, de corrida, de agilidade e de resistência para avaliar o potencial físico para fazer parte da equipe.



Também estão abertas as inscrições para a escolinha de futebol americano para crianças (sem contato físico), a partir de oito anos.