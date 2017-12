Veja os números de JEC/Krona e Assoeva às vésperas da final

Futsal 01/12/2017 | 18h44 Atualizada em

JEC/Krona e Assoeva-RS chegam à decisão com muito em comum nos números. O Joinville fez a melhor campanha na primeira fase - e, por este motivo, tem a vantagem -, mas a boa trajetória da Assoeva na fase de mata-mata ajudou a diminuir a distância entre os rivais.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

O Tricolor soma 23 partidas, com 11 vitórias, nove empates e três derrotas. Neste período, soma 71 gols pró e 52 contra - aproveitamento de 60%. Nos mesmos 23 jogos, a Assoeva conquistou nove vitórias, nove empates e cinco derrotas, com 61 gols pró e 54 contra - aproveitamento de 52%.

Se considerarmos só a fase de mata-mata, o equilíbrio é ainda maior. Em sete jogos, o JEC ganhou três, empatou três e sofreu uma derrota com 18 gols pró e dez contra. A Assoeva ganhou três e empatou quatro das sete partidas, com 18 gols pró e 12 contra. Nesta etapa, os gaúchos tem 61% de aproveitamento contra 57% do Joinville e mantêm uma invencibilidade de oito partidas.

O trunfo do JEC é já ter vencido a Assoeva na primeira fase, jogando em casa. Como se vê, o equilíbrio é grande. Tecnicamente e por ter a vantagem, o Tricolor leva ligeiro favoritismo, mas os gaúchos já mostraram diante do Sorocaba que podem, sim, derrubar as grandes forças do futsal do País.

JEC/Krona - Campanha

23 jogos

11 vitórias

9 empates

3 derrotas

71 gols pró

52 contra

60% de aproveitamento

No mata-mata

7 jogos

3 vitórias

3 empates

1 derrota

18 gols pró

10 contra

57% de aproveitamento

Assoeva - Campanha

23 jogos

9 vitórias

9 empates

5 derrotas

61 gols pró

54 contra

52% de aproveitamento

No mata-mata

7 jogos

3 vitórias

4 empates

18 gols pró

12 contra

61% de aproveitamento