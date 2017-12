Mais da metade do elenco do JEC/Krona busca o título inédito da Liga

Futsal 01/12/2017 | 01h46 Atualizada em

O sonho de conquistar a Liga Nacional de Futsal não é algo apenas que o JEC/Krona persegue há mais de uma década. Mais da metade do elenco tricolor busca a inédita taça para dar um bom "plus" no currículo. Entre os 11 jogadores não campeões, dois deles são bem experientes: o ala Fernandinho, de 34 anos, e o pivô Eka, de 35.

O primeiro chegou a ser vice-campeão pela Ulbra-RS, em 2004, quando enfrentou o Carlos Barbosa-RS na decisão. Já Eka até participou da campanha da Malwee/Jaraguá, campeã em 2005. Mas, nas semifinais, se transferiu para o futsal espanhol e não pôde comemorar a taça. Agora, a dupla está bem perto de finalmente acrescentar a taça à galeria de conquistas.

Entre os mais jovens, aparece o ala Gabriel, um dos artilheiros do time, e o goleiro Willian, titular absoluto desde que barrou Dudu. Atletas formados em Joinville, como os goleiros Dennis e João Paulo; os alas Sinésio, Bruninho, Josué e Machado; e o pivô Raul completam os 11 não campeões.

Se por um lado 11 atletas buscam a inédita taça, por outro sete jogadores do JEC/Krona tem a experiência de já terem levantado o troféu. O fixo Fernando e os alas Fellipe Mello e Xuxa venceram por Sorocaba, em 2014; Junai e Jé foram campeões pela Intelli/Orlândia em 2012 quando ganharam do próprio Joinville (na época, Krona Futsal); o ala esquerdo Jackson Samurai também foi campeão pela Intelli/Orlândia, mas em 2013, depois de derrotar o Concórdia na decisão; e o fixo Leco acumula quatro títulos (2005, 2007, 2008 e 2010) todos conquistados pela Malwee/Jaraguá, um deles contra o próprio JEC, em 2007.

Na academia

O JEC/Krona fez apenas um treino na academia na manhã de quinta- não houve atividades na quadra. Nesta sexta e no sábado, o time realizará trabalhos no Centreventos Cau Hansen sob o comando do técnico Vander Iacovino. Serão os últimos ajustes antes da decisão de domingo, às 11 horas, contra a Assoeva-RS.