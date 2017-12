Futsal 03/12/2017 | 14h07 Atualizada em

O JEC/Krona é campeão da Liga Nacional de Futsal de 2017. Num jogo emocionante, com disputa de prorrogação, o Tricolor venceu a Assoeva-RS por 3 a 2 na manhã deste domingo, no Centreventos Cau Hansen, e finalmente conquistou o título que tanto perseguia há mais de uma década.

No tempo normal, o jogo terminou empatado por 2 a 2. Valdin abriu o placar, Eka empatou, Jackson virou e Valdin igualou novamente. No tempo-extra, os joinvilenses até tinham a vantagem do empate, mas venceram, com gol marcado por Jackson para confirmar o título.

A taça, além de quebrar o jejum do JEC/Krona na Liga, consolida o domínio da equipe nesta temporada. Além da Liga Futsal, o Joinville já havia ganho a Taça Brasil no começo da temporada.

O jogo começou com o JEC/Krona pressionando a Assoeva. Logo nos primeiros 44 segundos, Fellipe Mello apareceu com um bom chute após cobrança de escanteio. André Deko evitou o primeiro gol joinvilense.

No minuto seguinte, os ânimos esquentaram quando Xuxa tentou cobrar o lateral com rapidez. Boni impediu e ali os jogadores se desentenderam. Sobraram cartões amarelos para Boni e Renatinho, da Assoeva, e Fernando, do Joinville.

A primeira oportunidade de Assoeva aconteceu a 17min53s do fim da primeira etapa. Em contra-ataque, Valdin bateu cruzado à direita do goleiro Willian. O JEC respondeu com duas bolas na tarde. Na primeira, a 14min50s do fim, Xuxa quase marcou. Na segunda, Xuxa serviu Fernando, que bateu bem, mas não levou sorte.

Para piorar, em boa jogada de Daniel, Valdin driblou Willian e marcou o primeiro gol da Assoeva, a 4min18s do fim da primeira etapa.

O Centreventos sentiu o gol e o torcedor só começou a reagir quando o duelo caminhava para o intervalo. E o ânimo das arquibancadas foi premiado com o gol de Eka, que desviou o disparo de Jackson, após cobrança de escanteio.

Com o duelo empatado na volta do intervalo, as equipes voltaram mais precavidas. Ainda assim, o Joinville tinha mais iniciativa e insistia nos chutes de Jackson e Fernandinho.

E foi num chute de Jackson Samurai que o Joinville chegou à virada. A 5min40s do fim, o camisa 2 mandou um foguete após cobrança de falta ensaiada. A bola veio sem qualquer chance de defesa para André Deko: 2 a 1.

O problema é que, no lance seguinte, a Assoeva lançou o goleiro-linha. E na jogada trabalhada por Renatinho, Valdin recebeu na segunda trave e empatou: 2 a 2.

Mesmo com a igualdade, o técnico Fernando Malafaia insistiu em manter o goleiro-linha na Assoeva, aumentando a emoção do jogo nos minutos finais. Com sofrimento dos dois lados, o jogo se manteve igual e caminhou para a prorrogação, na qual o JEC/Krona jogava pelo empate.

No primeiro tempo da prorrogação, houve poucas chances para os dois lados, mas a 1min56s a Assoeva cometeu a quinta falta, o que colocou os gaúchos em risco.

A poucos segundos do fim da primeira etapa do tempo-extra, Leco recebeu cara a cara com André Deko, mas parou no goleiro dos gaúchos, que manteve a Assoeva viva no jogo. Precisando da vitória, Fernando Malafaia voltou a usar o goleiro-linha na prorrogação. Sacon foi à opção do treinador dos visitantes.

Faltando menos de dois minutos, a Assoeva teve uma grande chance no recuo errado do Joinville, que teve de usar o goleiro Willian dentro da área. Para a sorte tricolor, o próprio goleiro evitou o gol na cobrança da falta.

E aí, faltando um minuto para o fim, apareceu a estrela de Jackson. Ele disparou com força, a bola passou por baixo das pernas de André Deko e morreu no fundo da rede: 1 a 0 JEC. Após o gol, o Centreventos virou só festa para comemorar o tão sonhado título tricolor.