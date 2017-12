JEC apresenta primeira contratação para 2018

Futebol 01/12/2017 | 01h56 Atualizada em

O volante Michel Schmöller (foto), primeira contratação do Joinville para a temporada de 2018, se apresentou na tarde de quinta, no CT do Morro do Meio. Ao longo da entrevista de apresentação, reforçou o discurso de que o acerto teve como ponto fundamental a confirmação de que o JEC terá uma equipe competitiva na próxima temporada.

- O (Carlos) Kila pode confirmar aqui: minha primeira pergunta é se teríamos um time competitivo. E ele me disse que sim e encaminhamos o acordo - contou.

Um dos pontos que mais chamou a atenção na apresentação de Michel Schmöller foi a maneira como ele definiu a responsabilidade dos jogadores no Joinville. Segundo ele, serão eles que irão alavancar a busca de patrocínios, a volta da torcida.

- Não adianta a gente cobrar e não ganhar os jogos também - definiu.