Vídeo: veja a "resenha" de Fernandinho e Jé, do JEC/Krona, após tentativa de entrevista

Futsal 29/11/2017

A entrevista deveria falar da importância do ala/pivô Fernandinho no esquema de jogo do JEC/Krona. Mas a tentativa não foi bem sucedida. O problema aconteceu com o visual do jogador. De longe, o pivô Jé, reprovou o estilo do colega, que falava ao "AN".

— Vai t..... Tira esse chapéu — gritou o companheiro.

Neste momento, a entrevista foi interrompida porque nem o entrevistador nem o atleta conseguiram continuar.

A pedido da reportagem, Jé avaliou o visual do companheiro:

— Eu não sei como o assessor permite que um jogador dê entrevista desse jeito — brincou o jogador, arrancando risadas do companheiro.

Veja os vídeos e entenda a história