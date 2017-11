Vander Iacovino volta à final pelo JEC/Krona após dez anos

Liga Futsal 11/11/2017 | 16h06 Atualizada em

Após dez anos, o técnico Vander Iacovino voltará a dirigir o JEC/Krona numa final de Liga Nacional de Futsal. Em 2007, o comandante ficou com o vice-campeonato após a derrota na decisão para a Malwee/Jaraguá. Nos anos seguintes, deixou o Tricolor, rodou o País, chegou a ser campeão da Liga Futsal pelo Sorocaba diante do Orlândia, em 2014, e agora terá a oportunidade de mudar a história

A coincidência foi lembrada pelo treinador, após a vitória diante do Foz, que classificou os joinvilenses para a final. Segundo ele, é uma grande felicidade ter esta oportunidade.

- Estou muito feliz, pois poucos que conseguem isso. Claro, são outros jogadores, outra época. A busca e a felicidade pelo título, se vier, vai ser muito grande por tudo que passamos aqui, pelo carinho das pessoas, pelo gostou que tenho pela cidade. É um grande ano. Nas duas principais competições que disputamos, conquistamos um título já somos finalistas em outra disputa.

Sobre o jogo deste sábado, Vander valorizou a concentração dos atletas ao longo da semana, que possibilitou a boa execução do que foi treinado ao longo da partida.

- Fomos felizes por trabalho e merecimento, por tudo o que fizemos desde o ano passado. Acredito em trabalho, não acredito em nada do que caia do céu. O nosso comprometimento durante a semana nos deixou muito confiantes para entrarmos focados no jogo.