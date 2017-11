Torcida esgota ingressos do primeiro lote para JEC/Krona x Foz Cataratas /

Liga Futsal 09/11/2017 | 00h48 Atualizada em

A procura por ingressos antecipados para a partida entre JEC/Krona e Foz Cataratas foi tão boa que não há mais bilhetes com valores promocionais. Segundo a assessoria de imprensa do clube, mil ingressos foram vendidos. Até às 18 horas de quarta-feira, restavam apenas 50 bilhetes nas lojas Cia do Esporte – 20 na loja do Cidade das Flores e 30 na loja do Iririú.

Restam ainda 600 ingressos que serão vendidos apenas no sábado, dia do jogo. Os preços são de R$ 30 (arquibancada) e R$ 15 (meia). Embora tenha capacidade para 2,7 mil torcedores, a diretoria do JEC/Krona só pode vender 1,7 mil ingressos. Cerca de 400 entradas ficam para os camarotes. E os outros 600 bilhetes são cortesias, distribuídas para patrocinadores, atletas, amigos.

Sem visitantes

Com receio de haver problemas em Joinville, a torcida do Foz Cataratas decidiu não estar presente no Centreventos para o duelo deste sábado. De qualquer maneira, a direção do JEC/Krona irá oferecer um camarote do Cau Hansen para a diretoria do clube paranaense. É possível que alguns familiares de atletas (cerca de 20) representem a torcida dos visitantes no confronto.