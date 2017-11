Retorno de volante é uma das novidades da reapresentação do JEC

Futebol 28/11/2017 | 19h53 Atualizada em

Uma das grandes novidades da reapresentação do JEC é o retorno do volante Renan Teixeira. Após a Série C, o jogador chegou a ser considerado fora do elenco tricolor. Mas, no fim de outubro, recebeu uma ligação do superintendente de futebol, Carlos Kila, que procurou Renan para saber se ele tinha interesse em jogar o Campeonato Catarinense pelo Joinville. Renan aceitou o convite e fechou para a jogar o Estadual.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Em conversa com o "AN", Renan Teixeira revelou que aceitou uma redução significativa de salário para continuar no JEC. Pesou também a identificação com o clube e a cidade, além de ele se sentir em dívida com o Joinville, principalmente pelo que aconteceu na reta final da Série C.

— Joguei em muitos clubes na minha carreira e sinto que aqui ainda não fiz tudo o que eu poderia fazer. Ficou faltando algo, principalmente depois do fim da Série C. Pessoalmente, não fiquei satisfeito com o que fiz e por isso quero mudar minha história aqui — explicou.

Sem treinar desde setembro, quando terminou a Série C, Renan Teixeira não se mostrou preocupado com sua condição física. Como reiniciará os trabalhos nesta quarta, ele garante que, fisicamente, estará pronto para ajudar o Joinville na estreia no Estadual, no dia 17 de janeiro.

— Os clubes que estão na Série B e, até na Série A, não terão esse tempo de preparação que a gente terá. Posso garantir que ao menos na parte física, nós estaremos muito bem para a estreia no Campeonato Catarinense.