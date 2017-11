Renovação de Vander com o JEC/Krona é válida até o fim de 2019

Futsal 25/11/2017 | 12h07 Atualizada em

O diretor de futsal do JEC/Krona, Valdicir Kortmann, confirmou que a renovação do técnico Vander Iacovino vai além da temporada de 2018. Na verdade, o comandante joinvilense fica até o fim de 2019, ou seja, acertou a continuidade por dois anos. Segundo Valdicir, este é um reconhecimento a Vander.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

- Os resultados são importantes, mas o trabalho fora de quadra é fundamental. E com ele, nunca faltou trabalho.

Veja vídeo com entrevista completa de Valdicir Kortmann e com a palavra do técnico Vander Iacovino.