Pedido de impeachment de Jony Stassun é esquecido após acordo entre diretores do JEC

O pedido de impeachment do presidente Jony Stassun, elaborado por 17 conselheiros do JEC, não terá prosseguimento no conselho deliberativo. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira, em reunião do conselho na Acij. Depois de muitos conflitos, o mandatário do Joinville e a chapa de oposição chegaram a um acordo. A partir de 1º de janeiro, cinco diretores vão assumir pastas dentro do clube.

Vilfred Schapitz, futuro presidente, assumirá a área administrativa; Alexandre Poleza fica com a gestão financeira; Carlos Grendene começa a trabalhar nas categorias de base; e Delcir Silveira Júnior trabalhará no marketing na vaga de Diogo Amato; e José Carlos Piccinin fica com a parte jurídica. Ed Carlos Natali é outro a sair e deixará a superintendência geral do clube.

O presidente Jony Stassun fica até abril, mas dividirá toda a gestão com estas pessoas – inclusive as contratações de jogadores, caso que motivou o conflito (no acerto de Michel Schmöller).

Para desistirem do pedido de impeachment, além de ter todas as exigências atendidas, a chapa da oposição teve de fazer uma consulta aos 17 conselheiros que assinaram o documento. Como houve unanimidade, o acordo com o presidente Jony Stassun foi feito.

Se não houvesse acordo, o pedido seria analisado pelo departamento jurídico e, tendo admissibilidade, correria até uma próxima reunião extraordinária, na qual Jony poderia se defender. Pelo que apurou a coluna, a chance de admissibilidade do pedido de impeachment era muito grande.

