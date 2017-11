Na estreia do 'novo time', JEC perde para o Tubarão

Futebol 12/11/2017 | 19h08 Atualizada em

Na estreia da "nova equipe do JEC" — formada por atletas do sub-20 e jogadores que estão sob observação do departamento de futebol —, o Tricolor acabou derrotado pelo Tubarão por 1 a 0. O jogo aconteceu na tarde deste domingo, em Tubarão, e era válido pela quinta rodada da Copa Santa Catarina.

Com o resultado, o Joinville não conseguiu confirmar a classificação para a final da competição. No outro jogo, o Brusque venceu o Inter de Lages por 4 a 3 e adiou a definição dos finalistas para a próxima semana.

No próximo domingo, às 16h30, o JEC recebe o Brusque na Arena. No mesmo horário, em Lages, Inter e Tubarão se enfrentam. A liderança é do Joinville, com oito pontos. O Tubarão soma o mesmo número, mas está atrás no saldo de gols.

Neste domingo, o JEC escalou uma equipe praticamente nova. Julian Tobar levou a campo: Ferreira; Lucas Sum, Igor, André Baumer e Gustavo; Júnior Sutil, Formiga, Janderson, Patrick e Mateus Silva; Adriano. Com tantas novidades, a equipe criou apenas duas oportunidades — com Patrick e Adriano — e sofreu bastante com as bolas paradas e bolas aéreas do Tubarão.

E foi exatamente assim que os donos da casa marcaram o gol da vitória. Após cobrança de escanteio, Liel desviou e Jailton, livre, tocou para o gol de Ferreira para definir o placar aos quatro minutos da segunda etapa.