JEC volta aos trabalhos nesta quarta, no CT do Morro do Meio

Futebol 28/11/2017 | 19h13 Atualizada em

Depois de um mês de férias, os principais jogadores do Joinville voltam aos trabalhos na tarde desta quarta, no CT do Morro do Meio. A reapresentação está marcada para as 15 horas. Alguns são presenças certas, casos de: Matheus, Roberto, Breno, Eduardo Person, Madson, Marlyson e Rafael Grampola.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Outros dependiam da avaliação do departamento de futebol, como os zagueiros Alisson e Lazio e o atacante Thiago Alagoano. O volante Kadu será emprestado ao Linense. Jogadores que estavam até o fim da Copa Santa Catarina e fazem parte do sub-20 também podem aparecer no CT.

A lista completa de quem vai estar à disposição do técnico Rogério Zimmermann não foi divulgada. O anúncio desta relação de atletas deve ser feita ainda na manhã desta quarta.

Também presentes

Os integrantes da chapa da oposição, que farão gestão compartilhada do comando do JEC com o presidente Jony Stassun, estarão presentes na tarde desta quarta, no CT. Eles se apresentarão à imprensa e falarão sobre os planos até o fim do mandato do atual presidente.

Cinco pessoas serão integradas ao clube: Vilfred Schapitz (diretor administrativo); Alexandre Poleza (diretor financeiro); Carlos Grendene (diretor das categorias de base); Delcir Silveira Júnior (diretor de marketing); e José Acácio Piccinini (diretor jurídico).