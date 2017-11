JEC volta aos trabalhos e inicia preparação para o Catarinense

Futebol 29/11/2017 | 19h56 Atualizada em

O Campeonato Catarinense de 2018 já começou para o Joinville. Na tarde desta quarta, no CT do Morro do Meio, os jogadores se reapresentaram e deram início aos trabalhos comandados por Rogério Zimmermann. Os principais atletas ganharam férias durante a Copa Santa Catarina justamente para retornarem no fim deste mês e ter um tempo maior de preparação para o Estadual.

Uma das novidades da apresentação foi o volante Michel Schmöller, primeira contratação anunciada pelo clube há três semanas. Ex-jogador do Inter de Lages, ele veio do CSA, equipe na qual foi campeão da Série C deste ano.

Outra "surpresa" foi Renan Teixeira. O volante jogou pelo JEC em 2017, mas estava fora dos planos da direção. No entanto, no fim do mês passado, a diretoria reavaliou a situação do jogador e o contratou até o fim do Campeonato Catarinense.

Além dos dois volantes, o plano é acertar mais sete contratações: dois laterais-direitos, dois zagueiros, dois meias e um atacante de velocidade. Se conseguir emprestar o zagueiro Igor, o volante Júnior Sutil, o meia Patrick e os atacantes Adriano e Matheus Silva, o Joinville ainda buscará outro atacante, de referência.

— Desta vez, estamos fazendo uma obra desde o início. Contratamos a comissão técnica, avaliamos os jogadores na Copa Santa Catarina, enfim, temos uma grande avaliação do que temos em mãos e do que precisamos. Isso já nos dá uma condição bem melhor para formarmos um grupo que traga bons resultados no Estadual — afirmou o superintendente de futebol, Carlos Kila.