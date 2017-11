JEC terá média salarial inferior a R$ 10 mil por atleta no Catarinense

Futebol 29/11/2017 | 20h40 Atualizada em

O Joinville voltou aos trabalhos no CT do Morro do Meio, mas apenas o superintendente de futebol Carlos Kila falou à imprensa sobre o planejamento para a próxima temporada. Entre as afirmações de destaque de Kila, apareceu o número do orçamento do JEC em 2018. Segundo ele, o clube terá uma folha salarial de R$ 250 mil durante o Campeonato Catarinense. Como o grupo será formado por 27 jogadores, na média, cada atleta receberia menos de R$ 10 mil por mês, valor bem abaixo dos padrões do futebol brasileiro.

O valor de R$ 250 mil será atingido, de acordo com Kila, a partir de investimentos em jogadores mais experientes mesclados com atletas mais jovens e com salários mais baixos, formados pelo próprio Joinville.

— Se olharmos a média salarial de cada atleta, parece que vamos montar um grupo com pouca qualidade. Mas o que nos permite formar um elenco assim, é justamente a categoria de base, que ainda tem salários menores em relação ao padrão do clube.

A ideia de Kila é trazer mais sete contratações: dois laterais-direitos, dois zagueiros, dois meias e um atacante de velocidade. Se emprestar o zagueiro Igor, o volante Júnior Sutil, o meia Patrick e os atacantes Adriano e Matheus Silva, o Joinville ainda buscará outro atacante de referência. Nesta conta, com a chegada de Michel Schmöller, o JEC somará nove contratações para a largada no Campeonato Catarinense.

Em conversa com o futuro presidente do JEC, Vilfred Schapitz, e o diretor financeiro, Alexandre Poleza, Kila ainda recebeu a garantia de que o Joinville pagará salários em dia na próxima temporada. De acordo com o superintendente de futebol, a promessa ajudará o time a conquistar bons resultados em 2018 – Kila, inclusive, lembrou que três dos quatro rebaixados para a Série C tinham problemas com salários atrasados.