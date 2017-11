JEC/Krona vence o Joaçaba e está nas semifinais do Estadual

Futsal 19/11/2017 | 23h31 Atualizada em

O JEC/Krona está nas semifinais do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Na noite deste domingo, o Tricolor empatou com o Joaçaba no tempo normal por 3 a 3, mas venceu na prorrogação por 2 a 0 e confirmou a classificação. Em razão da igualdade de quarta-feira passada (2 a 2), o Joinville precisava ganhar no tempo normal ou na prorrogação - cumpriu sua missão.

A classificação teve gols de Xuxa, Eka e Willian (tempo normal), e Jé e Eka (prorrogação). Edimar, Leo e Dimas marcaram para os donos da casa. Esta foi a primeira vitória joinvilense diante do Joaçaba na temporada. Nos quatro duelos anteriores, duas derrotas e dois empates.

O adversário da próxima fase ainda não está definido. Diferentemente da Liga Nacional de Futsal, no Catarinense os pontos da fase de mata-mata são computados para a definição das vantagens e mando de quadra.

No jogo, Edimar abriu o placar para o Joaçaba. O JEC chegou à virada ainda no primeiro tempo com Xuxa e Eka. No segundo tempo, Willian fez 3 a 1 e encaminhava a vaga no tempo normal. No entanto, Leo e Dimas empataram, forçando a realização da prorrogação. Mas, no tempo-extra, Jé e Eka confirmaram a classificação joinvilense.

