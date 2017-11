JEC/Krona treina no palco do jogo deste sábado

Futsal 24/11/2017 | 21h56 Atualizada em

O JEC/Krona esteve no palco da decisão na noite desta sexta-feira. O Tricolor deixou a concentração, em Santa Cruz do Sul, para ir até Venâncio Aires, onde trabalhou no Ginásio Parque do Chimarrão. A atividade foi a penúltima da equipe antes do jogo deste sábado, às 21h15. Neste sábado pela manhã, o técnico Vander Iacovino fará ainda um treino de ajuste de posicionamento.

Durante a atividade, duas formações trabalharam com maior sequência. Uma delas tinha Fernando, Xuxa, Fellipe Mello e Fernandinho - formação que começou o segundo jogo contra o Foz Cataratas. A segunda formação tinha Leco, Eka, Jackson e Jé.

Antes deste treino, os jogadores fizeram o famoso "peladão" para descontrair. No ginásio, a organização trabalhava para garantir a segurança dos torcedores visitantes colocando grades para a separação dos torcedores.

Segundo a direção do JEC/Krona, aproximadamente 150 torcedores devem estar presentes no Ginásio Parque do Chimarrão na noite deste sábado.

Em Venâncio Aires, apesar de estar mobilizada para a final da Liga Nacional de Futsal, a torcida da Assoeva-RS não havia esgotado todos os ingressos para a partida decisiva até a tarde desta sexta-feira, véspera do confronto.

De acordo com o clube, cerca de 140 bilhetes foram em dez pontos da cidade. O valor era de R$ 40. O Ginásio Parque do Chimarrão tem capacidade para 5 mil pessoas.

Veja vídeo com entrevista completa de Valdicir Kortmann e com a palavra do técnico Vander Iacovino.