JEC/Krona tem adversário definido na final da Liga Nacional de Futsal

Saiu o adversário do JEC/Krona na final da Liga Nacional de Futsal. A Assoeva, de Venâncio Aires (RS), disputará o título da competição com o Tricolor nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro — as datas ainda dependem de confirmação da Liga.

O encontro revive o duelo de quartas de final do ano passado, quando a Assoeva levou a melhor mesmo após perder em casa. Na volta, derrotou o JEC/Krona no Centreventos e garantiu a vaga nos pênaltis.

Como fez a melhor campanha, o JEC/Krona decidirá o título em casa e conta com a vantagem de três empates — nos dois tempos normais e na prorrogação.

Na tarde deste domingo, a Assoeva confirmou a classificação ao vencer o Marreco Futsal, de Francisco Beltrão (PR) por 5 a 2. Como empatou no duelo de ida, o triunfo diante da torcida consolidou a ida à final.

Os gols foram marcados por Ygor Motta (três) e Daniel (dois). Sinoê fez dois para os paranaenses.

