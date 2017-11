JEC/Krona renova com goleiro e tem acordo fechado com ala

Futsal 22/11/2017 | 20h45 Atualizada em

O JEC/Krona confirmou a renovação de contrato do goleiro Willian. Destaque da equipe nesta temporada, o goleiro fica no Tricolor até o fim de 2018. Em entrevista à assessoria de imprensa de clube, ele declarou que espera fechar o ano com mais uma boa notícia: a conquista da Liga Nacional de Futsal.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

— Sempre procurei o meu espaço no time. Neste ano tive a oportunidade dada pelo técnico Vander Iacovino e felizmente consegui aproveitar com bons jogos. Esperamos conquistar mais este título para o clube para coroar este ano maravilhoso.

Embora não tenha confirmado de maneira oficial, o JEC/Krona também tem um acordo com o ala Gabriel. Autor de dez gols em 21 partidas pelo Tricolor na Liga Nacional de Futsal, o jogador é outro destaque desta temporada e, por este motivo, houve o interesse de mantê-lo até o fim de 2018.

Com a continuidade de Gabriel, a direção do Joinville já tem acertos com o técnico Vander Iacovino, com o ala Jackson Samurai e com o goleiro Willian.

Agenda

Nesta quinta, às 10h30, o técnico Vander Iacovino comanda o último treino do JEC/Krona em Joinville — a atividade ocorrerá no Ginásio do Sesc. À noite, o Tricolor embarca para Venâncio Aires onde atuará no sábado, às 21h15.

Na programação, estão previstos ainda treinos na sexta à tarde e no sábado pela manhã no Ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. O time ficará hospedado em Santa Cruz do Sul, cidade-vizinha ao palco do duelo.

Cobertura completa

A partir desta quinta, o grupo NSC, representado pelo colunista Elton Carvalho, acompanha todos os passos do JEC/Krona na disputa das finais da Liga Nacional de Futsal em Venâncio Aires (RS).

A cobertura estará presente nas edições impressas de AN e DC; nas plataformas digitais dos mesmos veículos; e nas mídias sociais, com entradas ao vivo e entrevistas com atletas e dirigentes.