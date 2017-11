JEC/Krona reinicia atividades de olho na final da Liga Nacional

Futsal 28/11/2017 | 19h08 Atualizada em

O JEC/Krona voltou aos trabalhos na manhã desta terça, no Centreventos Cau Hansen. As atividades são todas focadas para a disputa da final da Liga Nacional de Futsal, no domingo, às 11 horas, contra a Assoeva-RS.

Apesar do cansaço da viagem até o Rio Grande do Sul, todos os jogadores se reapresentaram normalmente. O fixo Junai foi o único poupado em razão de dores no quadril. Os demais treinaram e voltam às atividades nesta quarta, a partir das 10h30.



