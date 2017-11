JEC/Krona muda o foco para encarar o Joaçaba no Estadual

Futsal 14/11/2017 | 23h30 Atualizada em

A torcida ainda comemora a vaga para a final da Liga Nacional de Futsal, mas o JEC/Krona muda o foco e agora se concentra na disputa do Catarinense da Divisão Especial. Nesta quarta, a partir das 20h15, o Tricolor estreia na fase quartas de final da competição diante do Joaçaba, no Centreventos. Como terminou a primeira fase na quinta colocação, o Joinville não terá vantagem neste duelo.

Quarto colocado, o Joaçaba receberá o JEC/Krona no domingo, às 19 horas, quando a vaga nas semifinais será decidida. Além de ser o mandante do confronto da volta, o Joaçaba terá a vantagem dos empates. Se o placar for igual em Joinville e Joaçaba, os donos da casa jogarão por outra igualdade na prorrogação. Ou seja, o regulamento é exatamente o mesmo da Liga Futsal.

Como desta vez o Tricolor não terá as vantagens, é preciso começar bem o mata-mata. Por este motivo, o técnico Vander Iacovino levará força máxima para a partida - pelo menos, de acordo com a liberações do departamento médico.

As dúvidas são Jackson Samurai, Xuxa e Junai. O trio está mais desgastado em razão dos jogos diante do Foz na Liga Futsal. Se não passarem na avaliação médica que será feita nesta quarta, não entrarão em quadra. Em compensação, todos os outros jogadores estão liberados.

Os ingressos para a partida estarão à disposição dos torcedores apenas uma hora antes do jogo, nas bilheterias do Centreventos. Os valores são de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).