JEC/Krona já está concentrado em cidade vizinha ao palco do jogo

O JEC/Krona já está em Santa Cruz do Sul (RS), cidade vizinha a Venâncio Aires, palco do jogo deste sábado, às 21h15, contra a Assoeva-RS, pela primeira partida das finais da Liga Nacional de Futsal. O Tricolor chegou por volta das 8 horas desta sexta, depois de encarar mais de dez horas de viagem de ônibus.

Apesar do cansaço, os atletas chegaram e foram diretamente para o café da manhã, no qual reforçaram a alimentação. A programação prevê agora um descanso, almoço e, no fim da tarde, um treino no Ginásio Parque do Chimarrão, local do jogo. Santa Cruz do Sul fica a 30 quilômetros da cidade que receberá o jogo de ida da final.

O técnico Vander Iacovino trouxe 16 atletas para a primeira decisão. Todos os principais jogadores estão à disposição. Veja a lista dos relacionados

Goleiros: Willian e João Paulo.

Fixos: Fernando, Junai, Leco e Sinésio

Alas: Bruninho, Jackson, Machado, Xuxa, Josué, Fellipe Mello, Gabriel e Fernandinho.

Pivôs: Jé, Eka