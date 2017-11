JEC/Krona goleia e termina em quinto na primeira fase do Estadual de Futsal

Esportes 01/11/2017 | 20h29 Atualizada em

Na noite de terça-feira, o JEC/Krona esteve em quadra pelo Catarinense da Divisão Especial diante do São Lourenço, no Centreventos Cau Hansen, e fechou a primeira fase da competição com goleada. O Tricolor ganhou por 5 a 0, com gols de Gabriel, Rodrigo Coito, Vini, Andrei e Maneca. A equipe que entrou em quadra foi formada por atletas da base e jogadores que não atuaram em boa parte do tempo contra o Atlântico, no domingo passado.

O resultado garantiu o Joinville na quinta colocação da primeira fase, com 28 pontos. Com esta classificação, o Tricolor irá enfrentar o Joaçaba, quarto colocado, nas quartas de final. O adversário terá a vantagem de decidir em casa por ter feito melhor campanha. A Federação Catarinense de Futsal ainda não informou as datas dos jogos.