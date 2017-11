JEC/Krona encerra preparação para final da Liga Nacional

Futsal 25/11/2017 | 12h25 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

O JEC/Krona encerrou a preparação para a disputa da primeira partida da Liga Nacional de Futsal. Na manhã deste sábado, o grupo se deslocou para o Ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS), por volta das 9h15. Entre a saída de Santa Cruz do Sul, onde a equipe está concentrada, e o palco da decisão, o elenco percorreu um trajeto de ônibus com duração de aproximadamente 30 minutos.

No ginásio, às vésperas da partida contra a Assoeva-RS, neste sábado, às 21h15, o técnico Vander Iacovino fez trabalhos específicos como o do goleiro-linha e cobranças de escanteio. A ideia é evitar surpresas do adversário. Antes disso, na noite de sexta-feira, Vander mostrou um vídeo com alguns dos principais jogos da Assoeva.

Após a partida deste sábado, o JEC/Krona irá jantar em Venâncio Aires e, logo depois, iniciará a viagem de retorno a Joinville. A delegação deve chegar ao Norte do Estado por volta do meio-dia.