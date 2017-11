JEC/Krona empata no jogo de ida das quartas de final do Estadual

Futsal 16/11/2017 | 01h23 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC / Assessoria do JEC

Finalista da Liga Nacional de Futsal, o JEC/Krona voltou à quadra na noite desta quarta-feira pela partida de ida das quartas de final do Catarinense da Divisão Especial. A boa fase na competição nacional, no entanto, não credenciou a equipe a conseguir a vitória diante do Joaçaba, no Centreventos Cau Hansen. O Tricolor ficou no empate por 2 a 2 com o time do Meio-oeste e, agora, terá de vencer o duelo da volta para conseguir a classificação às semifinais.

O segundo confronto ocorrerá no domingo, às 19 horas, em Joaçaba. Se vencer no tempo normal, o JEC confirma a vaga. Em caso de empate, o Tricolor terá ainda a chance de avançar caso consiga triunfar na prorrogação. Por ter melhor campanha, os donos da casa jogam por uma igualdade no tempo normal e na prorrogação.

No jogo desta quarta, o Joinville abriu vantagem no primeiro tempo, mas não conseguiu segurar a vitória após o intervalo. Fernandinho e Gabriel colocaram o Tricolor na frente nos 20 minutos iniciais.

No segundo tempo, Yan e Turmena igualaram para os visitantes. O JEC/Krona ainda teve como prejuízo a expulsão do ala/pivô Fernandinho, que será desfalque no domingo. Sem ele, o marcador não se alterou e o Joaçaba comemorou o placar de 2 a 2.

