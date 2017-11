JEC/Krona define datas para venda de ingressos da final da Liga Nacional de Futsal

Decisão 15/11/2017 | 18h46 Atualizada em

Centreventos receberá a decisão da Liga no dia 3 de dezembro

A direção do JEC/Krona definiu parte da logística da venda de ingressos para a partida entre o Tricolor e a Assoeva no dia 3 de dezembro, no Centreventos, pelo jogo da volta da final da Liga Nacional de Futsal.

Os bilhetes estarão à disposição dos torcedores nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. No entanto, devido ao interesse pelo jogo, é possível que eles se esgotem antes mesmo do prazo final.

A única confirmação que ainda não foi feita é sobre os valores dos ingressos. A dúvida permanece porque haverá a instalação de cadeiras atrás de um dos gols e ao lado da quadra. Deste modo, estes espaços terão preço diferenciado.

E é aí que fica a dúvida: qual será a diferença dos valores das arquibancadas para as cadeiras? Certo, por enquanto, só o aumento da capacidade. Com as cadeiras, o Centreventos ganhará mais 500 lugares — pula de 2,7 mil lugares para 3,2 mil.