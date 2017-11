JEC/Krona conta com a força da torcida para avançar à decisão

Liga Futsal 10/11/2017 | 19h24 Atualizada em

Há uma semana, em Foz do Iguaçu, o JEC/Krona sentiu na pele a força que o Foz Cataratas tem quando atua em casa. Apesar da derrota, o Tricolor continua confiante e quer dar o troco na mesma moeda para derrubar a vantagem dos paranaenses e avançar à final da Liga Nacional de Futsal após cinco anos. E, se depender dos torcedores, o Centreventos Cau Hansen será um importante aliado nesta missão. A prova é que não há mais ingressos para a partida deste sábado, às 13 horas.

Ingressos esgotados para duelo entre JEC/Krona e Foz

As vendas começaram na terça-feira. No dia seguinte, os mil bilhetes se esgotaram. O segundo lote de ingressos seria vendido apenas neste sábado, mas a direção do JEC/Krona mudou os planos e colocou os 600 bilhetes nas duas lojas do clube. Em menos de 24 horas, eles acabaram.

Houve também grande procura por camarotes, que totalizam mais 400 lugares. Com as cortesias para patrocinadores (cerca de 700), o Centreventos receberá 2,7 mil pessoas neste sábado.

O entusiasmo anima os jogadores e a comissão técnica do Tricolor, mas não tira a responsabilidade da equipe a partir do momento em que a bola rolar.

– O apoio da torcida passa pelo que você mostra dentro de quadra. Não só pela motivação, mas pela qualidade. Eu tenho certeza que a torcida vai nos empurrar, mesmo nos momentos de dificuldade. Mas precisamos fazer a nossa parte – alerta o técnico Vander Iacovino.

O ala Xuxa adota a mesma linha de discurso e pede que a torcida repita o comportamento dos outros mata-matas, diante de Concórdia e Atlântico.

– Nos outros jogos, estava bonito. Eles lotaram o ginásio, nos empurraram. Isso deixa a gente ligado, dá um gás a mais. Esperamos que continuem fazendo isso para sairmos com a classificação.

Para avançar à final da Liga Futsal após cinco anos, o JEC/Krona precisa vencer o Foz Cataratas no tempo normal. Neste caso, o duelo irá à prorrogação. No tempo-extra, os catarinenses terão a vantagem do empate. Se perder ou empatar no tempo normal, a equipe será eliminada.