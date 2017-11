JEC/Krona começa venda de ingressos para final nesta quarta

Futsal 28/11/2017 | 13h30 Atualizada em

O JEC/Krona começa nesta quarta a venda de ingressos para a partida de domingo, às 11 horas, contra a Assoeva-RS, pelo segundo jogo da final da Liga Nacional de Futsal. São quase 2 mil bilhetes, sendo aproximadamente 300 de cadeiras.

As arquibancadas custam R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada) e as cadeiras R$ 80 (R$ 40 meia-entrada). Serão três pontos de venda, justamente as três lojas Toca do Coelho. Na Coopertupy, ela abre às 8 horas. Na Arena, as vendas iniciam às 9 horas. No Garten Shopping, os bilhetes estarão à disposição às 10 horas.



O JEC/Krona estipulou algumas regras para a venda dos ingressos. Serão permitidos apenas cinco por pessoa e, nas cadeiras, crianças de cinco anos pagarão meia-entrada.

Na arquibancada, crianças de até dez anos não pagam. Os sócios do JEC/Krona só terão acesso às arquibancadas – hoje, o clube tem cerca de 120 sócios. E os bilhetes para os camarotes estão esgotados.