JEC/Krona busca classificação à semifinal do Estadual neste domingo

A cabeça está nas finais da Liga Nacional de Futsal, mas antes do primeiro jogo contra a Assoeva, no dia 25, o JEC/Krona precisa cumprir compromissos importantes pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Neste domingo, às 19 horas, o Tricolor estará no Meio-oeste do Estado para encarar o Joaçaba na segunda partida das quartas de final. No meio da semana, em Joinville, as equipes empataram por 2 a 2 o primeiro duelo.

O resultado de quarta-feira obriga o JEC/Krona a vencer no tempo normal ou na prorrogação. Se ganhar nos 40 minutos iniciais, o time carimba a vaga nas semifinais. Se ficar no empate, terá outra chance no dez minutos de tempo-extra. Os donos da casa, por terem melhor campanha, podem empatar tanto no tempo normal quanto na prorrogação para se classificarem.

Apesar da necessidade de vitória, o técnico Vander Iacovino continua atento à Liga. Por este motivo, o fixo Fernando e o ala Jackson, com problemas musculares, serão poupados. Além deles, não viajam o ala Fellipe Mello (com problemas particulares) e o pivô Fernandinho, suspenso pela expulsão na última partida. Em compensação, a equipe terá o retorno do fixo Junai, ausente na quarta-feira.

Apesar da desvantagem no confronto, os tricolores continuam confiantes. O problema é que, nesta temporada, o Tricolor ainda não conseguiu vencer o Joaçaba. Foram quatro jogos até aqui – três em Joinville e um em Joaçaba. E o saldo é de duas vitórias para o Joaçaba e dois empates.