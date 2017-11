Liga Futsal 09/11/2017 | 23h31 Atualizada em

A direção do JEC/Krona decidiu antecipar a venda dos 600 ingressos restantes, que só estariam à disposição do torcedor no sábado, dia do jogo contra o Foz. As vendas ficarão concentradas nas Tocas do Coelho da Arena e do Garten Shopping.

Torcida esgota ingressos do primeiro lote

Na Arena, as vendas começam a partir das 9 horas e, no Garten, às 10 horas. Os valores serão de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para as arquibancadas.