JEC encaminha acordo com zagueiro do Brasil-RS

Futebol 28/11/2017 | 13h40 Atualizada em

O Joinville tem um acordo encaminhado com o zagueiro Evaldo, 34 anos, ex-Brasil de Pelotas. O defensor será a segunda contratação do Tricolor para a próxima temporada.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

O acordo dele será válido até o fim do Estadual – ou seja, atende a uma exigência da futura gestão do clube que pretende evitar contratos longos para poder avaliar melhor a contratação de jogadores. Neste ano, Evaldo fez 23 jogos pelo Brasil-RS, sendo 18 deles na Série B.



O superintendente de futebol do JEC, Carlos Kila, confirmou que Evaldo está próximo de acerto, mas não quis oficializar a contratação porque aguarda a liberação do jogador do Brasil-RS.

Se o acordo for fechado, Evaldo não virá na reapresentação do Joinville, que ocorrerá nesta quarta. Como estava em atividade na Série B, o jogador ganhará mais alguns dias de férias.