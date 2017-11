JEC anuncia primeira contratação para 2018

Futebol 13/11/2017 | 16h22 Atualizada em

O Joinville já começou a montagem do elenco para a próxima temporada. Na tarde desta segunda-feira, o departamento de futebol anunciou a chegada do volante Michel Schmöller, de 30 anos, revelado pelo Figueirense. Em Santa Catarina, o atleta atuou nas últimas três temporadas pelo Inter de Lages. Seu último clube foi o CSA, no qual conquistou o acesso à Série B e o título da Série C.

Na Série C, ele esteve em campo em quatro das 24 partidas do CSA na competição. No Catarinense, jogou 16 das 18 rodadas do Estadual pelo Inter de Lages.

Em entrevista à assessoria de imprensa do JEC, Schmöller afirmou que deseja atuar pelo Tricolor há um bom tempo.

— Eu sempre tive vontade de jogar no Joinville. Ano passado quase deu certo a negociação e esse ano fechamos a contratação em minutos. Sei da capacidade e da estrutura que o clube tem, estou muito honrado em poder trabalhar nessa equipe — afirmou.

Na mesma entrevista, o volante explicou que um dos pontos fundamentais para o acerto foi o fato de o departamento de futebol ter prometido uma equipe competitiva em 2018.

—Minha primeira pergunta para o (Carlos) Kila (superintendente de futebol) foi se a gente teria um time competitivo. A resposta foi sim, então estou indo para o JEC para conseguir de novo o título estadual e depois pensar no acesso pelo Brasileiro, pois o JEC merece estar em uma série melhor — concluiu.

O contrato do jogador é válido até o fim de 2018. A apresentação ocorrerá no dia 29, quando o Joinville começará a pré-temporada para a disputa do Campeonato Catarinense.