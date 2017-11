Ingressos para JEC/Krona x Foz começam a ser vendidos na terça

Esportes 01/11/2017 | 20h33 Atualizada em

O JEC/Krona já definiu a logística para venda de ingressos para a partida decisiva das semifinais da Liga Nacional de Futsal, no sábado (11), às 13 horas, no Centreventos, contra o Foz Cataratas. Os bilhetes estarão à disposição do torcedor na terça-feira (7) e serão vendidos até sexta (10) ao valor de R$ 25. Haverá também venda de meia-entrada por R$ 12.

Neste primeiro lote, a direção do clube colocará cerca de mil ingressos para os torcedores. Dependendo da procura, o lote pode ter até mais de mil ingressos. No dia do jogo, os valores serão reajustados. As arquibancadas custarão R$ 30, com meia-entrada a R$ 15.

Existe também a possibilidade de serem colocadas 300 cadeiras ao lado da quadra. Estes lugares devem custar R$ 40 – ainda não está confirmada a instalação porque depende de liberação da Polícia Militar. Se houver a liberação, a capacidade do Centreventos aumenta de 2,7 mil pessoas para 3 mil pessoas.

Se avançar à final, o Joinville deve entrar em quadra nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Por ter a melhor campanha entre os quatro semifinalistas, o Tricolor decidirá o título da Liga Nacional de Futsal em casa. E aí poderia estar o problema.

No dia 1º de dezembro, a agenda do Centreventos está preenchida com um evento de dança. De acordo com o que apurou a coluna, o problema já estaria resolvido e o evento seria transferido para o Teatro Juarez Machado. Caso contrário, o JEC/Krona poderia ter que buscar outro palco para disputar o troféu.